2019-08-18T10:28:48+03:00
Происшествия

Крупный пожар уничтожил рынок во Франции

Пламя охватило около тысячи квадратных метров торговых площадей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Крупный пожар уничтожил рынок ФранцииКрупный пожар уничтожил рынок ФранцииФото: социальные сети
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В ночь с субботы на воскресенье в помещении рынка Анри Барбюса в граничащем с Парижем городе Леваллуа-Перре произошел крупный пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила первый помощник мэра города Изабель Балкани в эфире радиостанции France Info.

«Пострадавших нет. Жители квартир буду размещены в павильонах для отдыха», - написала помощник градоначальника в Twitter.

Рынок находится в одном здании с Дворцом спорта и муниципальными квартирами. Пожар уничтожил около 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей.

На месте ЧП работали 160 пожарных.

Как сообщает Балкани, на данный момент не известно, было ли возгорание случайным или причиной инцидента стал поджог.

В январе этого года в результате утечки газа мощный взрыв прогремел в парижской булочной. Пламя охватило соседние здания. Тогда никто не погиб, но было много пострадавших, а на место происшествия прибыли даже премьер Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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