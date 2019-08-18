2019-08-18T11:45:30+03:00
Политика

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских международных играх

Глава Минобороны заявил, что при помощи АрМИ военные России и Североатлантического альянса смогут «лучше понять друг друга»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Российские военные будут рады видеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды стран-членов Североатлантического альянса и оценить способности армий НАТО. Соответствующие заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», - сказал министр обороны на эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Шойгу отметил, что лучше «понять друг друга» во время игр, чем ждать, когда появиться какая-то другая возможность. «Не хотелось бы такой возможности», - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что АрМИ-2019 стали рекордными и по количеству участников, и по географии проведения соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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