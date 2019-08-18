2019-08-18T12:18:09+03:00
В мире

Британию ждет нехватка лекарств, топлива и продовольствия в случае Brexit без сделки с ЕС

Правительство королевства сообщает о неизбежных протестах при «жестком сценарии» выхода из Евросоюза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В документах британского правительства говорится о неизбежных протестах при «жестком сценарии» выхода из ЕвросоюзаВ документах британского правительства говорится о неизбежных протестах при «жестком сценарии» выхода из ЕвросоюзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения Великобритания столкнется с нехваткой продовольствия, топлива, медикаментов, с серьезными проблемами в портах и на границе с Ирландией. Об этом говориться в попавших в открытый доступ правительственных документах.

«Этот проект не имеет перед собой цель запугать, в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае Brexit без сделки. Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии - не самое страшное, чего можно ожидать», - цитирует The Sunday Times слова источника в британском правительстве.

В документах кабмина говориться, что «жесткая» граница с Ирландией приведет к протестам и блокированием дорог, что потребует мобилизации дополнительных сотрудников сил правопорядка. В правительстве страны также отмечают, что представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из ЕС без соглашения.

Напомним, ранее новоизбранный премьер-министром Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что Брюссель пойдет на пересмотр соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако глава британского парламента сообщил о необходимости «максимально подготовиться к жесткому Brexit», к которому страна «еще не совсем готова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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