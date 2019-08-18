Британию ждет нехватка лекарств, топлива и продовольствия в случае Brexit без сделки с ЕС
В случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения Великобритания столкнется с нехваткой продовольствия, топлива, медикаментов, с серьезными проблемами в портах и на границе с Ирландией. Об этом говориться в попавших в открытый доступ правительственных документах.
«Этот проект не имеет перед собой цель запугать, в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае Brexit без сделки. Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии - не самое страшное, чего можно ожидать», - цитирует The Sunday Times слова источника в британском правительстве.
В документах кабмина говориться, что «жесткая» граница с Ирландией приведет к протестам и блокированием дорог, что потребует мобилизации дополнительных сотрудников сил правопорядка. В правительстве страны также отмечают, что представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из ЕС без соглашения.
Напомним, ранее новоизбранный премьер-министром Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что Брюссель пойдет на пересмотр соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако глава британского парламента сообщил о необходимости «максимально подготовиться к жесткому Brexit», к которому страна «еще не совсем готова».
ИСТОЧНИК KP.RU