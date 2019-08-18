2019-08-18T15:17:04+03:00
В мире

В Гонконге протестующие начали шествие в центр города

Местные полицейские не одобрили проведение марша по данному маршруту по соображениям безопасности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гонконге протестующие начали шествие в центр городаВ Гонконге протестующие начали шествие в центр городаФото: REUTERS
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Участники антиправительственного митинга начали шествие по улицам в сторону делового центра города.

Правоохранители не одобрили проведение марша по этому маршруту по соображениям безопасности. При этом полиция разрешила участникам акции оставаться лишь в самом парке. Сообщается, что в районах Козуэй-бэй и Ванчай закрыты многие рестораны и торговые точки, пишет "ТАСС".

Организаторы шествия рассчитывают собрать не менее 300 тысяч человек. Общее число участников митинга, которое обещано провести мирно, будет названо позже.

- Мы уже больше двух месяцев отстаиваем наши права и ведем борьбу за демократию, но высокомерная и некомпетентная глава администрации Кэрри Лам полностью нас игнорирует и не желает слышать. - отметила участница шествия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге. В Пекине заявили, что американский Конгресс оправдывает противозаконные действия, называя их борьбой за права человека и свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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