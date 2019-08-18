Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-18T15:57:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что сирийские беженцы, которые посещают во время отпуска родину, могут быть лишены своего статуса в Германии.

Он также добавил, что местное миграционное ведомство будет следить за поездками беженцев.

- Если сирийский беженец регулярно проводит отпуск в Сирии, он не может всерьез ссылаться на то, что он подвергается в Сирии преследованиям, - подчеркнул Зеехофер. Он также отметил, что "когда ситуация в Сирии позволит, мы будем заниматься депортацией".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США и Турция договорились о создании центра совместных операции в Сирии. Страны три дня вели переговоры. Как подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговоры прошли в положительном ключе. Он также уточнил, что они будут продолжены в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU