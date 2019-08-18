Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в ирландском пабе

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-18T16:28:19+03:00

Инцидент произошел в апреле текущего года, но о нем стало известно совсем недавно

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Очевидец потасовки ирландского бойца Конора Макгрегора с пожилым мужчиной в дублинском пабе рассказал, из-за чего произошел конфликт. К слову, инцидент произошел еще в апреле текущего года, но известно о нем стало лишь на днях.

- Мужчина, которому Макгрегор предложил виски, сказал: «Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой напиток, - подчеркнул свидетель. Эти слова разозлили Конора, и спустя несколько секунд он ударил пожилого мужчину.

Очевидец драки также отметил, что с тех пор боец не появлялся в этом баре. Также он считает, что пожилой мужчина сам спровоцировал Макгрегора, пишет IrishMirror.

- Это выглядит плохо, как полная бессмыслица, теперь у Макгрегора будут проблемы, - подчеркнул коллега ирландского бойца, Хорхе Масвидаль. Мужчина осудил ирландца за нападение на 60-летнего старика, который даже не подозревал, что его сейчас ударят.

Позже стало известно, что местная прокуратура предъявила ирландцу обвинения в нападении. Его ожидает повестка в Дублинский окружной суд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года Конор Макгрегор был задержан в США по обвинению в разбое и ограблении. Ирландский боец ММА разбил телефон своего фаната, который хотел с ним сфотографироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU