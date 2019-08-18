Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-18T18:18:20+03:00

Андрей Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы "Фристайл", которая находится в коме в одной из больниц Полтавы

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Андрей Разин, продюсер группы "Ласковы май" попросил украинского главу Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину.

В соцсетях бизнесмен написал, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Женщина находится в коме в одной из больниц Полтавы.

- Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину, - подчеркнул Разин в обращении к Зеленскому.

Напомним, продюсер не может не может въехать на территорию Украины по решению бывшего президента страны Петра Порошенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России ответили на слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Политики заявили, что это произойдет только, если РФ перестанет существовать. В самом Крыму выступают против возвращения полуострова в состав Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU