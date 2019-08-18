Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Андрей Разин, продюсер группы "Ласковы май" попросил украинского главу Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину.
В соцсетях бизнесмен написал, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Женщина находится в коме в одной из больниц Полтавы.
- Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину, - подчеркнул Разин в обращении к Зеленскому.
Напомним, продюсер не может не может въехать на территорию Украины по решению бывшего президента страны Петра Порошенко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России ответили на слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Политики заявили, что это произойдет только, если РФ перестанет существовать. В самом Крыму выступают против возвращения полуострова в состав Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU