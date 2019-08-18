МАК рассказал о ходе расшифровки "черных ящиков" севшего в кукурузном поле лайнера
На данный момент продолжается анализ содержащихся на них данных
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Межгосударственный авиационный комитет заявил, что бортовые самописцы авиасудна A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, находятся в нормальном состоянии.
Также известно, что на текущий момент продолжается анализ содержащихся на них данных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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