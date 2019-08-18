2019-08-18T18:51:16+03:00
Общество

МАК рассказал о ходе расшифровки "черных ящиков" севшего в кукурузном поле лайнера

На данный момент продолжается анализ содержащихся на них данных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что бортовые самописцы авиасудна A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, находятся в нормальном состоянии.

Также известно, что на текущий момент продолжается анализ содержащихся на них данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков прокомментировал слова украинского посла о потере страной государственности
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Почти 4 тысяч человек эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров
Глава партии Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе
Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в ирландском пабе
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
В Генштабе Британии сообщили о росте «российской угрозы»
Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра
В Гонконге протестующие начали шествие в центр города
Падение метеора над Сардинией попало на видео
Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности