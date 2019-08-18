2019-08-18T19:49:21+03:00
В мире

В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людей

Местные СМИ сообщают о погибших в результате инцидента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людейВ Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людейФото: REUTERS
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Немецкие СМИ сообщают, что на железнодорожной станции в Изерлоне 43-летний мужчина с ножом напал на людей.

В результате инцидента погибли 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина.

Издание Bild сообщает, что погибшая была со своей двухмесячной дочерью. При этом малышка не пострадала.

Правоохранительные органы сообщают, что нападавший задержан. Мужчина не оказывал сопротивления: он сидел на земле и ждал правоохранителей. На данный момент полицейские выясняют мотивы нападения мужчины, который является выходцем из Косова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре. Несколько человек получили ранения, трое из них находились в критическом состоянии. Нападение произошло в городском центре донорства плазмы, сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали предполагаемого преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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