В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людей
Немецкие СМИ сообщают, что на железнодорожной станции в Изерлоне 43-летний мужчина с ножом напал на людей.
В результате инцидента погибли 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина.
Издание Bild сообщает, что погибшая была со своей двухмесячной дочерью. При этом малышка не пострадала.
Правоохранительные органы сообщают, что нападавший задержан. Мужчина не оказывал сопротивления: он сидел на земле и ждал правоохранителей. На данный момент полицейские выясняют мотивы нападения мужчины, который является выходцем из Косова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре. Несколько человек получили ранения, трое из них находились в критическом состоянии. Нападение произошло в городском центре донорства плазмы, сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали предполагаемого преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU