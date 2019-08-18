2019-08-18T20:00:11+03:00
Происшествия

"Все было спокойно": шокированный отец подростка, убившего топором своих родственников, прокомментировал трагедию

Мужчина не проживал с семьей несколько лет и последний раз видел своего сына в мае этого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков заявил, что местные власти собираются оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в селе Патрикеево семьи. Напомним, в воскресенье утром, 18 августа, 16-летний подросток убил топором своих родственников, а позже покончил с собой.

- Я прибыл на место происшествия. Село находится в 200 км от Ульяновска. Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона - Карсунском, - подчеркнул Люльков.

Он также заявил, что родственник подростка последний раз общался с ним в мае этого года. По словам отца парня, "все было спокойно, волнений никаких не было". По словам Люлькова, родственник подростка находится в сильном шоке от произошедшего.

- Отец не проживал с семьей несколько лет, - добавил Люльков.

Также стало известно, что мать парня не работала после перенесенной тяжелой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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