Супруга Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-18T21:56:47+03:00

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Украинский культурный фонд, главой которого является супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, Марина, выделил 8,9 миллиона гривен (около 23 миллиона рублей) на комедию о войне в Донбассе.

Кинолента режиссера Владимира Тихого "Котик с горящими глазами" занимает в списке отчета фонда третье место по объему выделенных средств. Комедия должна выйти в прокат в октябре текущего года, пишет агентство "Страна. ua".

- Кинолента поможет избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, - говорится в анонсе фильма.

К слову, кинолента также выиграла конкурс "Госкино". Теперь создатели комедии получат 7,4 миллиона гривен (около 19 миллионов рублей). Суммарно на фильм Владимира Тихого выделили 16 миллионов гривен (порядка 42,5 миллионов рублей).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава партии украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе. Дмитрий Разумков подчеркнул, что "это большой путь, который должна пройти вся страна".

ИСТОЧНИК KP.RU