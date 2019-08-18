2019-08-18T22:55:18+03:00
В мире

В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время

Экономический советник Трампа сделал заявление на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее времяВ Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что американские власти не ожидают экономического спада в Штатах в ближайшее время.

Кудлоу сделал это заявление на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%.

- Рецессии не предвидится... Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги, - подчеркнул советник Трампа в интервью для Fox News.

Более того, доходность 2-летних американских облигаций в последние несколько дней превышала процент по 10-летним бондам. Такие показатели часто истолковывается как предвестник экономического спада.

Ране сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки. При этом американский глава отметил, что США все равно находится в выигрыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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