В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время
Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что американские власти не ожидают экономического спада в Штатах в ближайшее время.
Кудлоу сделал это заявление на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%.
- Рецессии не предвидится... Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги, - подчеркнул советник Трампа в интервью для Fox News.
Более того, доходность 2-летних американских облигаций в последние несколько дней превышала процент по 10-летним бондам. Такие показатели часто истолковывается как предвестник экономического спада.
Ране сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки. При этом американский глава отметил, что США все равно находится в выигрыше.
ИСТОЧНИК KP.RU