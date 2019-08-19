Ученые показали модель Земли «глазами инопланетян»

СЕГОДНЯ 01:27 2019-08-19T01:29:59+03:00

Исследователи из Корнеллского университета попытались представить, как могут видеть нашу планету другие обитатели вселенной [фото]

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Наблюдающие за звездами земные астрономы решили представить себе, как выглядит наша «голубая планета» для астрономов, наблюдающих за ней в свои телескопы с других обитаемых планет на огромном расстоянии в несколько световых лет, пишет журнал Science.

Модель Земли «глазами инопланетян» создали исследователи Корнеллского университета. Чтобы построить это изображение, американские ученые использовали около 10 тысяч снимков Земли в космосе, которые были получены NASA со спутника Deep Space Climate Observatory.

Чтобы создать это изображение, сотрудники Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, которые были получены NASA со спутника Deep Space Climate Observatory. Фото: sciencemag.org

Отмечается, что снимки делались на десяти определенных длинах волн каждые час-два в период с 2016 по 2017 год. По мнению исследователей, именно так выглядит Земля с ее океанами, облаками и ледяными шапками для других обитателей вселенной. Если, конечно, они ее изучают.

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ИСТОЧНИК KP.RU