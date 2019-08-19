2019-08-19T02:02:31+03:00
Общество

«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа на улице Дорожной

Ранее столичный департамент сообщил, что движение по улице перекрыто из-за утечки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В «Мосгазе» опровергли информацию об утечке газа на юге Москвы. Ранее в воскресенье столичный департамент транспорта сообщил на своей странице Twitter, что из-за утечки газа перекрыто движение по улице Дорожной от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной Московской кольцевой автодороги (МКАД).

«Утечки газа по данному адресу нет. В рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода», - сказала заместитель генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарья Распопова.

Она уточнила, что дабы не причинять неудобства москвичам, работы ведутся в ночные часы, когда снижена транспортная нагрузка. И подчеркнула: никакой угрозы для горожан ситуация не представляет, потому что «как в основе процесса лежат плановые технические работы», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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