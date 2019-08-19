Трамп: Иран «очень хочет заключить соглашение» с США
Иран «очень хочет» заключить новое ядерное соглашение с Соединенными Штатами, убежден президент США Дональд Трамп. У него есть и собственная версия, почему этого еще не произошло.
«Они очень хотят заключить соглашение, но просто не знают, как начать, потому что они очень гордый народ, я понимаю их», – заявил американский лидер журналистам в Нью-Джерси перед возвращением в Вашингтон.
«Если вы заметили, они не захватывали наши корабли, они захватывали другие корабли, но наши – нет, и лучше бы им этого не делать», – продолжил он.
По словам Трампа, если Тегеран все же заключит с Вашингтоном сделку, то Исламскую Республику ждет экономическое процветание. При этом он сравнил Иран с Северной Кореей, отметив, что у ИРИ, как и у КНДР, «есть огромный потенциал, и мы можем добиться результатов очень быстро».
«Но они не знают, как начать, – повторил Трамп. – Они гордый народ, но их экономика разваливается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.
ИСТОЧНИК KP.RU