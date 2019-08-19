В Уганде взорвался бензовоз, погибли не менее 10 человек

СЕГОДНЯ 05:25 2019-08-19T05:30:07+03:00

Жертв может быть намного больше: разрушены около 20 зданий, десятки людей остаются под завалами

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 18 августа, на западе Уганды взорвался бензовоз, в результате погибли как минимум 10 человек, передает местный телеканал NBS.

Авария, которая привела к таким печальным последствиям, произошла в округе Рубиризи, где столкнулись автоцистерна и автобус с пассажирами. После столкновения бензовоз перевернулся и взорвался, загорелись оба транспортных средства.

Жертв может быть намного больше. Дело в том, что ДТП случилось в многом месте, где расположены несколько магазинов. Взрывной волной, по данным издания, разрушены около 20 зданий, десятки людей остаются под завалами.

Пожар к этому часу уже потушили. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 августа взорвался бензовоз в Танзании. По последним данным, погибли 95 человек, 20 пострадавших в тяжелом состоянии остаются в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU