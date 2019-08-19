В Уганде взорвался бензовоз, погибли не менее 10 человек
В воскресенье, 18 августа, на западе Уганды взорвался бензовоз, в результате погибли как минимум 10 человек, передает местный телеканал NBS.
Авария, которая привела к таким печальным последствиям, произошла в округе Рубиризи, где столкнулись автоцистерна и автобус с пассажирами. После столкновения бензовоз перевернулся и взорвался, загорелись оба транспортных средства.
Жертв может быть намного больше. Дело в том, что ДТП случилось в многом месте, где расположены несколько магазинов. Взрывной волной, по данным издания, разрушены около 20 зданий, десятки людей остаются под завалами.
Пожар к этому часу уже потушили. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 августа взорвался бензовоз в Танзании. По последним данным, погибли 95 человек, 20 пострадавших в тяжелом состоянии остаются в больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU