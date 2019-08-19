Boeing 757-200 из Нью-Йорка жестко приземлился на Азорских островах

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-19T06:44:00+03:00

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Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку в португальском аэропорту города Понта-Делгада, расположенного на Азорских островах.

Как сообщает специализированный сайт Airlive, в результате жесткого приземления воздушное судно получило серьезные повреждения – поврежден его фюзеляж.

Инцидент случился в субботу, 17 августа, однако известно о нем стало только в ночь на понедельник. Лайнер прилетел на Азорские острова из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди, а обратный рейс в Нью-Йорк авиакомпания решила отменить.

В сообщении Airlive не уточняется, сколько пассажиров находилось на борту самолета, и есть ли среди них пострадавшие.

Напомним, утром 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь лайнер Аirbus 321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку на кукурузном поле из-за отказа двигателя: в него попали птицы. На борту в тот момент находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, за помощью к медикам после ЧП обратились 74 человека. Шестерых из них, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать.

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Пилоты Аirbus 321 «Уральских авиалиний» практически сразу после взлета подали сигнал об аварийной ситуации. Опубликована расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами. Напомним, самолет утром 15 августа совершил жесткую посадку спустя несколько минут после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной отказа двигателя стало попадание птиц (подробности).

Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку в португальском аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах.Самолёт повредил фюзеляж

ИСТОЧНИК KP.RU