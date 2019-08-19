2019-08-19T07:59:24+03:00
Экономика

Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России

В лидерах остаются Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Ненецкий автономный округ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выявлены регионы России с самым доступным бензиномВыявлены регионы России с самым доступным бензиномФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты сопоставили среднемесячные зарплаты жителей российских регионов с объемом бензина марки ИА-92, который можно купить на эту сумму, и составили рейтинг доступности топлива.

Лидеры по доступности бензина:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2080 литров;

2. Москва - 1798 литров;

3. Ненецкий автономный округ - 1609 литров.

Дальше идут Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми, население которых может позволить себе более тысячи литров АИ-92 в месяц.

Средняя же доступность бензина для россиян составляет 926 литров. Причем в 68 регионах страны эта цифра гораздо ниже. Наиболее печальная ситуация наблюдается на Северном Кавказе, передает РИА Новости.

Регионы с наименее доступным бензином:

1. Дагестан - 514 литров;

2. Карачаево-Черкесия – 520 литров;

3. Кабардино-Балкария – 525 литров.

К слову, Россия ранее вошла в Топ-20 стран с самым доступным бензином. Сайт kp.ru писал. что наша страна заняла 16 место в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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