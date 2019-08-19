Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России
Эксперты сопоставили среднемесячные зарплаты жителей российских регионов с объемом бензина марки ИА-92, который можно купить на эту сумму, и составили рейтинг доступности топлива.
Лидеры по доступности бензина:
1. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2080 литров;
2. Москва - 1798 литров;
3. Ненецкий автономный округ - 1609 литров.
Дальше идут Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми, население которых может позволить себе более тысячи литров АИ-92 в месяц.
Средняя же доступность бензина для россиян составляет 926 литров. Причем в 68 регионах страны эта цифра гораздо ниже. Наиболее печальная ситуация наблюдается на Северном Кавказе, передает РИА Новости.
Регионы с наименее доступным бензином:
1. Дагестан - 514 литров;
2. Карачаево-Черкесия – 520 литров;
3. Кабардино-Балкария – 525 литров.
К слову, Россия ранее вошла в Топ-20 стран с самым доступным бензином. Сайт kp.ru писал. что наша страна заняла 16 место в списке.
ИСТОЧНИК KP.RU