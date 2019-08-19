США опубликовали рассекреченный доклад об аварии на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-19T08:25:17+03:00

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Национальный архив безопасности Соединенных Штатов опубликовал первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили еще в 2011 году.

Документ был составлен 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, тогда как сама катастрофа произошла 26 апреля. В первые дни после ЧП в Вашингтоне сильно сомневались в правдивости официальных данных о количестве погибших.

В Советском Союзе говорили о двух жертвах аварии, один из которых погиб непосредственно в момент взрыва, а другой - уже в больнице Припяти. Снимки же разрушений на четвертом энергоблоке АЭС наталкивали американцев на мысли о том, что погибших должно быть гораздо больше.

Ассистент госсекретаря по вопросам разведки и исследований Мортон Абрамцович подсчитал, что дневная смена на реакторе РБМК-1000 состояла примерно из ста человек, а ночная — из 25-35. К тому же, 3-й и 4-й энергоблоки расположены рядом друг с другом, поэтому днем в зоне поражения находились около 200 рабочих, а в темное время суток — до 70.

"Все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью", - говорится в тексте доклада.

Согласно же данным советских властей, за несколько месяцев после катастрофы от лучевой болезни погиб только 31 человек. Также почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, России, Украины подверглись воздействию радиации.

Сайт kp.ru писал, что отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712890" frameborder="0"></iframe> Правда о чернобыльских водолазах.После выхода сериала «Чернобыль» все обсуждают подвиг трёх водолазов, ценой собственных жизней спасших весь континент. Но на самом деле они не погибли. Двое из них живы по сей день!

ИСТОЧНИК KP.RU