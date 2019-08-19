2019-08-19T09:25:38+03:00
Происшествия

В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов

Молодые люди не были знакомы друг с другом и планировали атаки в разных американских штатах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всем задержанным менее 30 летВсем задержанным менее 30 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах. Мужчины не были знакомы друг с другом и проживали в разных штатах. Все аресты были произведены за последние несколько дней.

Так, в Коннектикуте задержали 22-летнего Брэндона Вэгшола, который сообщил о намерении устроить атаку в одном из постов в Facebook. Парень пытался приобрести оружейный магазин повышенной вместительности, и уже купил несколько ружей, а также специальное снаряжение.

Еще одного несостоявшегося стрелка взяли под стражу во Флориде. 25-летний Тристан Скотт Викс поделился шокирующими планами с бывшей подругой. Он рассказал ей, что хотел бы убить не менее 100 человек, желательно в школе. Полиция изъяла у мужчины охотничье ружье.

Последнего подозреваемого арестовали в штате Огайо. Ультраправый радикал Джеймс Патрик Рирдон угрожал расстрелять посетителей центра еврейской общины городе Янгстаун. Дома у 20-летнего юноши обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, передает телеканал CNN.

Сайт kp.ru писал, что волна насилия прокатилась по США после ряда вооруженных нападений, случившихся в начале августа. Сначала Патрик Крушиус расстрелял посетителей торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо, убив 20 человек, а на следующий день атака была совершена в Огайо. Мужчина открыл огонь по собравшейся у бара толпе. Жертвами нападения стали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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