2019-08-19T09:42:20+03:00
Общество

Разливы рек можно будет предсказывать с помощью компьютерной программы

Разработка принадлежит российским ученым
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые создали программу, которая сможет предсказывать разливы рекРоссийские ученые создали программу, которая сможет предсказывать разливы рекФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Повышение уровня воды будут определять с помощью цифровой модели, созданной алгоритмом из фотографий. Это позволит избежать печального опыта Иркутской области и других регионов, где произошли сильнейшее затопления.

Специалисты Научно-исследовательского института радиоэлектронных систем (НИИ РЭС) Юго-Западного государственного университета создали специальную программу оперативно прогнозирующую разлив местных рек. С ее помощью можно в течение нескольких минут определить уровень подъема воды на местности при введенном уровне выпавших осадков.

Разработанный алгоритм переводит двумерные снимки в трехмерную цифровую карту, где указаны все параметры рельефа, в том числе, высоты каждого объекта, а затем определяет динамику потоков. Анализу подлежат и фотографии, полученные из космоса, топографические карты.

Кстати, программа, созданная российскими учеными, создает трехмерную модель в пять раз быстрее всех существующих аналогов.

- Алгоритмы конкурентов не переводили фотографии в трехмерное изображение без участия оператора, что влекло за собой увеличение времени, — пояснил «Известиям» директор НИИ РЭС Юго-Западного государственного университета Вячеслав Варганов. — Если другие продукты переводят топографическую карту в цифровую за час, то мы сократили время до 10–12 минут. Это незаменимо в ситуациях, требующих максимально быстрого реагирования.

В настоящее время ученые разрабатывают программу автоматического расчета районов разлива при заданном объеме осадков. Она позволит специалистам спрогнозировать последствия возможного затопления, оценить потенциальные риски, а также принять решение об эвакуации граждан.

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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