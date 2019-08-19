2019-08-19T09:42:49+03:00
Общество

Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах

Физическая активность снижает утомляемость, снимает стресс и напряжение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Перерывы на физкультуру на рабочем месте полезны для здоровьяПерерывы на физкультуру на рабочем месте полезны для здоровьяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения России обратилось к работодателям с предложением проводить физкульт-брейки для сотрудников. Речь идет о небольших физических разминках, которые помогали бы людям снимать усталость и стресс. Об этом говорится в разработанной ведомством программе "Укрепление здоровья работающих".

"Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня", — приводятся в документе плюсы таких занятий.

В числе возможных комплексов физических упражнений значатся зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуются не меньше одного раза в день.

Сайт kp.ru писал. что в этой же программе об укреплении здоровья работающих содержится инициатива о введении наказания для сотрудников, которые уходят на перекуры. В Минздраве считают, что за каждое отлучение с рабочего места из-за пагубной привычки людей нужно штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разливы рек можно будет предсказывать с помощью компьютерной программы
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
"Это интересно": Трамп подтвердил готовность купить Гренландию
Российским школам рекомендовано ограничить использование телефонов учениками
«Хорошо!»: Кличко признался, что ему очень нравится его фраза о «завтрашнем дне»
США опубликовали рассекреченный доклад об аварии на Чернобыльской АЭС
Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России
Названы крупнейшие должники России
Путин с Макроном во Франции обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране и на Украине
Boeing 757-200 из Нью-Йорка жестко приземлился на Азорских островах
Премьер Дании заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст
В Уганде взорвался бензовоз, погибли не менее 10 человек
В России вступили в силу новые правила провоза багажа через границу
Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар
Трамп: «Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно»
Жертвами взрыва бензовоза в Танзании стали 95 человек
Трамп: Иран «очень хочет заключить соглашение» с США
«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа на улице Дорожной
Ученые показали модель Земли «глазами инопланетян»
Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*
Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским
Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США
В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время