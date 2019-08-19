Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-19T09:42:49+03:00

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Министерство здравоохранения России обратилось к работодателям с предложением проводить физкульт-брейки для сотрудников. Речь идет о небольших физических разминках, которые помогали бы людям снимать усталость и стресс. Об этом говорится в разработанной ведомством программе "Укрепление здоровья работающих".

"Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня", — приводятся в документе плюсы таких занятий.

В числе возможных комплексов физических упражнений значатся зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуются не меньше одного раза в день.

Сайт kp.ru писал. что в этой же программе об укреплении здоровья работающих содержится инициатива о введении наказания для сотрудников, которые уходят на перекуры. В Минздраве считают, что за каждое отлучение с рабочего места из-за пагубной привычки людей нужно штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU