2019-08-19T10:03:25+03:00
Общество

В Роскачестве поделились секретами выбора натурального и свежего майонеза

Для этого нужно помнить несколько правил, прежде чем взять с полки в магазине упаковку с продуктом
Ася РОМАНЧУК
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Выбрать качественный майонез не так просто, как кажетсяВыбрать качественный майонез не так просто, как кажется
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Покупка майонеза дело не такое простое, как может показаться. Эксперты «Роскачества» напомнили, что для покупки действительно натурального и свежего продукта нужно помнить ряд правил.

Во-первых, нужно проверить условия хранения. Эта информация будет нанесена на упаковку.

- Продукт должен находиться в охлаждаемом помещении или холодильнике при температуре от 0 до 18 градусов. Никаких прямых солнечных лучей, - рассказала директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова.

Во-вторых, маркировка. В составе первыми двумя ингредиентами должны указываться растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. На долю желтков должно приходиться не менее 40% от всего состава продукта.

Если на упаковке продукта не указано наличие яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус

Примерно состав качественного майонеза должен выглядеть так: яичный желток или же яичный порошок, воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар, масло растительное или оливковое, но обязательно дезодорированное и рафинированное

Это почти весь состав продукта, так как натуральный майонез имеет простой набор ингредиентов и небольшой срок хранений. Не больше двух-трех недель. Допускаются консерванты, но в минимальных количествах.

Кстати, срок годности – это очень красноречивый показатель. Если допускается хранение до шести месяцев, то в составе точно использованы антиокислители и консерванты. Сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие.

Лучше отдать предпочтение продукту с коротким сроком хранения. Там будет меньше всего консервантов и других добавок.

А вот натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровую и ксантановую камедь бояться не стоит, заключают эксперты.

А вот что касается «оливкового» майонеза или «на перепелином яйце», т это просто маркетинговый ход. Производители пытаются расширить свой ассортимент, но на деле в продукт попадает очень малое количество соответствующих ингредиентов, на вкусе это почти не отражается, пишет газета «Известия».

Ранее специалисты поделились правилами выбора настоящих пельменей. Их всего пять, но они гарантируют качественный продукт на столе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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