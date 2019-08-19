В Роскачестве поделились секретами выбора натурального и свежего майонеза

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-19T10:03:25+03:00

Выбрать качественный майонез не так просто, как кажется

Для этого нужно помнить несколько правил, прежде чем взять с полки в магазине упаковку с продуктом

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Покупка майонеза дело не такое простое, как может показаться. Эксперты «Роскачества» напомнили, что для покупки действительно натурального и свежего продукта нужно помнить ряд правил.

Во-первых, нужно проверить условия хранения. Эта информация будет нанесена на упаковку.

- Продукт должен находиться в охлаждаемом помещении или холодильнике при температуре от 0 до 18 градусов. Никаких прямых солнечных лучей, - рассказала директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова.

Во-вторых, маркировка. В составе первыми двумя ингредиентами должны указываться растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. На долю желтков должно приходиться не менее 40% от всего состава продукта.

Если на упаковке продукта не указано наличие яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус

Примерно состав качественного майонеза должен выглядеть так: яичный желток или же яичный порошок, воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар, масло растительное или оливковое, но обязательно дезодорированное и рафинированное

Это почти весь состав продукта, так как натуральный майонез имеет простой набор ингредиентов и небольшой срок хранений. Не больше двух-трех недель. Допускаются консерванты, но в минимальных количествах.

Кстати, срок годности – это очень красноречивый показатель. Если допускается хранение до шести месяцев, то в составе точно использованы антиокислители и консерванты. Сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие.

Лучше отдать предпочтение продукту с коротким сроком хранения. Там будет меньше всего консервантов и других добавок.

А вот натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровую и ксантановую камедь бояться не стоит, заключают эксперты.

А вот что касается «оливкового» майонеза или «на перепелином яйце», т это просто маркетинговый ход. Производители пытаются расширить свой ассортимент, но на деле в продукт попадает очень малое количество соответствующих ингредиентов, на вкусе это почти не отражается, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU