Истребители МиГ-31 провели "воздушный бой" в стратосфере
В небе над Камчаткой состоялась тренировка экипажей высотных истребителей МиГ-31БМ по перехвату условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Один из модернизированных истребителей-перехватчиков выступил в роли нарушителя и должен был на максимальной скорости пересечь границу в нижних слоях стратосферы, пройти установленный рубеж и уйти от преследования. Целью другого высотного самолета стал его перехват.
"Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км", - уточнили в пресс-службе.
Чтобы усложнить задачу, экипажу МиГ-31БМ было поручено вести поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. Истребитель успешно обнаружил "чужака", захватил цель, после чего пилот выполнил электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену было проведено шесть вылетов в стратосферу, передает сайт телеканала "Звезда".
Сайт kp.ru писал, что в начале этого года аналогичные учения проходили в небе над Пермью. Истребитель авиационного полка Центрального военного округа успешно захватил и "уничтожил" цель.
ИСТОЧНИК KP.RU