Истребители МиГ-31 провели "воздушный бой" в стратосфере

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-19T10:38:56+03:00

На кадрах видео запечатлен взлет, набор высоты и полет в стратосфере Фото: скриншот с видео

Имитация боевых действий осуществлялась на высоте более 20 км и скорости свыше 2500 км/ч

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В небе над Камчаткой состоялась тренировка экипажей высотных истребителей МиГ-31БМ по перехвату условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Один из модернизированных истребителей-перехватчиков выступил в роли нарушителя и должен был на максимальной скорости пересечь границу в нижних слоях стратосферы, пройти установленный рубеж и уйти от преследования. Целью другого высотного самолета стал его перехват.

"Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км", - уточнили в пресс-службе.

Чтобы усложнить задачу, экипажу МиГ-31БМ было поручено вести поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. Истребитель успешно обнаружил "чужака", захватил цель, после чего пилот выполнил электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену было проведено шесть вылетов в стратосферу, передает сайт телеканала "Звезда".

Сайт kp.ru писал, что в начале этого года аналогичные учения проходили в небе над Пермью. Истребитель авиационного полка Центрального военного округа успешно захватил и "уничтожил" цель.

ИСТОЧНИК KP.RU