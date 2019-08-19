2019-08-19T10:20:49+03:00
Общество

Диагноз поставили за 16 дней до смерти: Британец принял кашель за простую инфекцию

Тревор Уоркер лечил кашель, не догадываясь, что это симптом смертельной болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тревор (в центре) с семьей. Фото: Kennedy News and Media)Тревор (в центре) с семьей. Фото: Kennedy News and Media)
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Житель Британии умер спустя 16 дней после того, как ему поставили диагноз. Опасных симптомов у 56-летнего Тревора Уоркера, кроме кашля не было. Боли в горле он принял за обычную инфекцию, передает Daily Mirror. В этом уверена была также его жена и трое детей мужчины.

Впервые с кашлем мужчина пришел к врачам в 2017 году. Тогда ему назначили курс антибиотиков. Но это не помогло. Медики сделали пациенту рентген, в легких нашли небольшое количество жидкости. Курс антибиотиков продолжили.

Когда врачи смогли наконец выяснить причину кашля, оказалось, что жить Тревору осталось несколько недель. Врачи сообщили, что у британца рак кишечника и стадия болезни уже такова, что медики отвели ему «срок в три недели». Тревор умер через 16 дней после постановки диагноза.

Кашель развился у него после того, как опухоль перешла от кишечника в легкие. Никаких других симптомов опасной болезни, уверяет семья мужчины, у него не было:

- Он был очень здоровым молодым человеком, высоким и стройным. Он не курил более 30 лет и не злоупотреблял алкоголем и придерживался правильного питания, - рассказала супруга Тревора, с которым они прожили 24 года.

Тревор работал футбольным судьей и много бегал по полю, так что спортом занимался три-четыре раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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