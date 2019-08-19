В России ужесточат правила продажи и ношения военного обмундирования

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-19T10:32:12+03:00

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В России ужесточат правила продажи и ношения военной формы. Это нужно для того, чтобы повысить авторитет вооруженных сил и пресечь незаконное использование амуниции злоумышленниками.

Минобороны разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за незаконное ношение военной формы и знаков различия и введении наказания за несанкционированной продажи обмундирования. Готовятся также поправки в Уголовный кодекс, предполагающие признание отягчающим обстоятельством использование военной формы при совершении преступлений.

В действующем административном кодексе за незаконное ношение военной формы «со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ) предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы. Купить военную форму и знаки отличия в России, в отличие от других стран, может любой желающий, потому что изготовление и продажа амуниции в стране совершенно не контролируется.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в свободной продаже - любой элемент военной одежды или снаряжения, причем приобретается товар незаконно, в том числе, на военных складах.

- Этим пользуются ряженые, которые, надев камуфляж, попрошайничают, изображая из себя ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни или даже Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления. Это не прибавляет авторитета российской вооруженным силам, и с этим нужно бороться, - комментирует газете "Известия" Владислав Шурыгин.

В ведомстве готовят поправки в КоАП, которые предусматривают штраф за продажу обмундирования людям, не имеющим права его носить. Сейчас служебное удостоверение требуют только при покупке формы правоохранительных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU