2019-08-19T10:32:59+03:00
Общество

ФСБ раскрыла данные об иностранцах, приезжающих на учебу в Россию

Оказалось, что чаще всего за знаниями к нам едут из Казахстана, Китая и Узбекистана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Больше четверти иностранных студентов приехали из КазахстанаБольше четверти иностранных студентов приехали из КазахстанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пограничная служба Федеральной службы безопасности России раскрыла данные об иностранцах, которые приезжают в нашу страну, чтобы учиться. Статистику начали ввести только с начала текущего года, поэтому отчет публикуется впервые.

Так, за первые два квартала 2019-го в Россию с целью учебы въехали 181,5 тысячи человек. Чаще всего это были граждане Казахстана, Китая и Узбекистана - 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. Украина оказалась на четвертом месте с 13,7 тыс. студентов.

Также за знаниями в Россию активно едут из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и Соединенных Штатов. Белоруссия заняла лишь 47-е место в общем списке - оттуда к нам приехал 231 студент.

Всего же в стране учатся граждане 174 стран и 116 человек без гражданства. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Единой межведомственной информационно – статистической системы.

Сайт kp.ru писал, что ранее ФСБ подсчитала также иностранцев, приехавших в Россию в поисках работы. На первом месте рейтинга оказались узбеки, на втором - таджики, а замкнул тройку лидеров киргизский народ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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