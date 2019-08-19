2019-08-19T10:47:54+03:00
Политика

«Я доволен Пенсом»: Трамп не будет менять вице-президента на выборах в 2020 году

По мнению главы Белого дома, Майка Пенса уважают американцы, «особенно евангелисты»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп пойдет на выборы президента в 2020 году вместе с вице-президентом Майком Пенсом. В этом президент США признался журналистам 18 августа, пишет The Washington Times.

- Я очень доволен Майком Пенсом. Думаю, Майк был выдающимся вице-президентом, - заявил Трамп.

Он добавил, что американцы уважают Пенса, «особенно евангелисты».

- И я тоже, - уточнил американский лидер.

Вопрос о смене напарника перед выборами нередко встает перед главами государств. Так, например, вспомнили бывшего президента США Барака Обаму. В СМИ упорно ходили слухи, что он планирует сменить вице-президента накануне переизбрания. Однако, в 2012 году Обама не стал отправлять в отставку Джозефа Байдена.

Выборы президента в США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп уже объявил о желании пойти на второй срок.

В Белом доме тем временем уверены в экономической стабильности в стране в ближайшее время. Об этом 14 августа заявил советник Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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