Тишине здесь не место: названы самые шумные города России

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-19T10:58:47+03:00

Спокойнее всего живется в Гурьевске и Ейске, а в Сибири и Подмосковье тишина редкий гость

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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг городов по уровню тишины. Ежегодный опрос охватил 90 тысяч человек, которые оценили утверждение: Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10.

Как в любых опросах – 1 балл соответствовал несогласию с утверждением, а 10 баллов – полное согласие и удовлетворенность уровнем тишины.

Как и в прошлом году, средняя оценка уровня шума в городах составила 6,6 баллов из 10 возможных, но были и те, кто улучшил свои показатели.

Самыми комфортными для жизни респонденты признали небольшие городки северо-запада и юга России.

На первой строчке с показателем в 8,4 балла Гурьевск (Калининградская область) Вторая позиция у Ейска (Краснодарский край).Это своеобразный лидер рейтинга, который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 баллов.

Замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) – 7,8 балла.

В списке лидеров оказались:

Гурьевск – 8,4 балла,

Ейск – 7,9 баллов,

Михайловск – 7,8 баллов,

Геленджик - 7,8 баллов,

Туапсе - 7,5 баллов,

Ессентуки, Керчь – 7,6 баллов,

Майкоп – 7,5 баллов,

Таким образом, первую десятку почти полностью заняли южные города России. Жители отмечали, что в них «Много зелени», «Тихо, спокойно, комфортно», «Близко к морю, отсутствуют высокие дома».

А вот антилидерами стали города Сибири и Подмосковья.

Самые низкие показатели тишины срезу в нескольких городах:

Киселевск (Кемеровская область) - 4,3 балла,

Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) – 5,2 балла,

Электросталь (Подмосковье) - 5,3 балла,

Волжский (Волгоградская область) – 5,5 баллов,

Якутск (Якутия) – 5,5 баллов,

Лобня и Клин (Московская область) – 5,5 баллов.

Жители этих городов чаще всего недовольны тем, что вокруг слишком много машин, часто ездят большегрузы, дома стоят слишком близко к проезжей части

Ожидаемо, в низкой части рейтинга оказались города-миллионники, где меньше всего тишины и уюта. В первую сотню вошли Казань (84-е место), Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место) и Уфа (100-е место) с одинаковой оценкой в 6,5 балла.

Одно из последних мест у Челябинска (94 балла) и снижение оценки с 5,7 до 5,4 баллов. А вот в Волгограде (5,8 баллов) Самаре и Ростове-на-Дону (5,9 баллов) ситуация несколько улучшилась.

А вот в Москве за прошлый год уровень шума снизился незначительно, всего на 0,1 балла. В Санкт-Петербурге показатель остался прежним в 6,4 балла. Чаще всего жителям мегаполисов досаждают автомобили, которые передвигаются по городу круглосуточно, сообщает Российская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU