2019-08-19T11:05:00+03:00
Экономика

Минприроды предложило ввести полную утилизацию товарной упаковки

Переработка отходов от использованной продукции позволит увеличить экологический сбор до 136 млрд рублей в год
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиМинприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Члены межведомственной рабочей группы министерства природных ресурсов и экологии России предложили увеличить до 100% норматив переработки отходов от использованных товаров. Это позволит увеличить общий размер экологического сбора до 136 млрд рублей в год, при этом цены для потребителей могут вырасти на 0,25-1,5%.

Существующий институт расширенной ответственности производителя (РОП) обязует производителей перерабатывать часть вышедшей из потребления упаковки и тары или платить сбор. Однако, по мнению экспертов, эти правила требуют доработки.

Так, например, предлагается исключить один из трех вариантов реализации РОП, который осуществляется за счет договоров с третьими лицами. Дело в том, что эту опцию часто используют для покупки бумаги во избежание уплаты экосбора, а стоимость договора на переработку использованной тары порой занижена.

Вырученные же за введение полной утилизации дополнительные средства можно было бы направить на реализацию задач национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что, согласно на нормативу на 2018 год, компании должны перерабатывать 25% использованной для упаковки бумаги и картона. К 2020-му этот объем планировалось увеличить до 45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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