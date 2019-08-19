2019-08-19T11:06:09+03:00
Общество

Россияне тратят на мясо почти треть от своего продуктового бюджета

В Росстат выяснили, что мяса в стране стали есть больше
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аналитики из Росстата выяснили, что россиянин в среднем тратит на еду около шести тысяч рублей. Треть от этой суммы он несет в мясные лавки – на мясо приходится 29,9 процентов трат. Это самая большая статья расходов, если оценивать продуктовый бюджет.

На различные виды мяса по данным Росстат граждане тратят порядка 1806 рублей в месяц. Аналитики увеличение потребления мяса связывают с ростом ассортимента продукции в разных ценовых диапазонах.

Чуть меньше уходит на молоко и молочные продукты около тысячи – это 16,6 процентов от суммы, отложенной на покупку продуктов. На третьем месте оказался хлеб. Не него мы тратим 883 рубля, что в переводе на проценты – около 14 процентов от продуктового бюджета.

Немало в холодильниках россиян, если верить статистике, овощей и фруктов – 10,5 процентов от общей суммы трат.

Алкоголь в список продуктов, которые подсчитывали статистика, не попал.

Ранее kp.ru писал, какое мясо едят в стране и в мире. Оказывается, потребление говядины снижается в пользу курятины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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