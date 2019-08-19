Неизвестные вынесли иконы и золото из храма в Северном Тушино

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-19T11:25:40+03:00

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Неизвестные обокрали православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 19 августа. Злоумышленники пробрались в здание и вынесли наиболее ценные на их взгляд вещи.

"В органы внутренних дел поступило сообщение о краже в одном из культовых сооружений в столичном районе Северное Тушино", - уточнили в пресс-службе.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что сам храм был построен еще в 1652 году и располагается на улице Саломеи Нерис. Среди похищенного имущества - несколько икон, золотые украшения и ящик с пожертвованиями. Материальный ущерб устанавливается. Продолжается розыск грабителей.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце еще одна кража была совершена на территории Казанского Собора на Красной площади. Мужчина зашел в храм и открыто забрал из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU