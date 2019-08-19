2019-08-19T11:34:23+03:00
Политика

Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай в конце августа

На повестке будут стоять вопросы двустороннего сотрудничества и другие проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Японию и Китай в конце текущего месяца. Об этом сообщил официальный представитель МИД Аббас Мусави.

По его словам, на конец августа у министра запланировано сразу несколько поездок в страны Азии. На повестке будут стоять вопросы двустороннего сотрудничества и другие актуальные проблемы.

"Он (Зариф – ред.) отправится в Китай, а также Японию", - цитирует РИА Новости Мусави.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Тегераном и Токио сейчас несколько напряженные. Дело в том, что Япония активно поддерживает США, которые ввели в отношении Ирана экономические санкции. Так, например, недавно Токио решил полностью отказаться от импорта нефти из арабской республики, опасаясь гнева Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабители напали на посла Афганистана в Испании
Скандал в Киеве: Жена Нетаньяху выбросила приветственный каравай на землю
Неизвестные вынесли иконы и золото из храма в Северном Тушино
Россияне тратят на мясо почти треть от своего продуктового бюджета
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товарной упаковки
Тишине здесь не место: названы самые шумные города России
«Я доволен Пенсом»: Трамп не будет менять вице-президента на выборах в 2020 году
Истребители МиГ-31 провели "воздушный бой" в стратосфере
ФСБ раскрыла данные об иностранцах, приезжающих на учебу в Россию
В России ужесточат правила продажи и ношения военного обмундирования
Диагноз поставили за 16 дней до смерти: Британец принял кашель за простую инфекцию
В Роскачестве поделились секретами выбора натурального и свежего майонеза
Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах
Разливы рек можно будет предсказывать с помощью компьютерной программы
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
"Это интересно": Трамп подтвердил готовность купить Гренландию