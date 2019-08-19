Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай в конце августа

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-19T11:34:23+03:00

На повестке будут стоять вопросы двустороннего сотрудничества и другие проблемы

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Японию и Китай в конце текущего месяца. Об этом сообщил официальный представитель МИД Аббас Мусави.

По его словам, на конец августа у министра запланировано сразу несколько поездок в страны Азии. На повестке будут стоять вопросы двустороннего сотрудничества и другие актуальные проблемы.

"Он (Зариф – ред.) отправится в Китай, а также Японию", - цитирует РИА Новости Мусави.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Тегераном и Токио сейчас несколько напряженные. Дело в том, что Япония активно поддерживает США, которые ввели в отношении Ирана экономические санкции. Так, например, недавно Токио решил полностью отказаться от импорта нефти из арабской республики, опасаясь гнева Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU