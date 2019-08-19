На Байконуре установили ракету «Союз» с роботом «Федором»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-19T12:15:07+03:00

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На космодром «Байконур» транспортировали ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором». Запуск должен состояться уже на этой неделе, 22 августа. Ракета-носитель уже установлена на стартовый стол.

Видео транспортировки «Союз-2.1.а» опубликовал в своем Twitter вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Кстати, ракета-носитель «Союз-2.1.а» впервые будет использована для запуска корабля «Союз МС». До этого она выводила на орбиту космические аппараты и грузовой корабль «Прогресс».

На борту космического корабля людей не будет. Туда поместили грузы для международной космической станции. В числе прочего, тульские пряники. В космос отправится человекоподобный робот «Федор» (Skybot F-850). Это первый робот-спасатель российского производства

. Он был создан в 2016 году и изначально назывался «Аватар». Это будет, кстати, первый подобный робот в космосе. Аппарат сможет работать в режиме полного копирования действий космонавта.

У робота «Федора» есть свой Twitter, где он рассказывает о подготовке к полету. Так, «Федор» пошутил, что рад посылке в виде тульских пряников:

- Хорошо, что не пирожки. Иначе пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку. Шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU