В сирийской провинции Хама освобожден еще один населенный пункт

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-19T12:16:46+03:00

В Сирии военные освободили еще один населенный пункт от боевиков Фото: REUTERS

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Сирийские военные освободили еще один населенный пункт в провинции Хама. Боевиков удалось прогнать из деревни Абу-Авейда. Ее жителям пока еще приходится ютиться в палаточном лагере, однако скоро они смогут вернуться в свои дома.

Покинуть родную деревню жителям Абу-Авейда пришлось, когда к ним подобрались террористы. Несколько семей успели взять с собой домашний скот и немногочисленные вещи.

«Стихийный палаточный лагерь вблизи трассы Хама-Идлиб вынужденные переселенцы называют, как и свою родную деревню - Абу-Авейда. Правительственные войска недавно освободили ее от боевиков. И хотя, почти все дома в деревне разрушены, обитатели лагеря рассчитывают вернуться в родные края, как только это станет возможным», - отметил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Как отмечают сами жители, им приходится ютиться с самодельных палатках и помогать друг другу, чтобы выжить. Прошлой зимой беженцам пришлось сжечь почти все деревья в округе, чтобы хоть как-то согреться. В скором же времени сирийцы рассчитывают вернуться домой и начать восстанавливать свою деревню, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU