Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 будут поставлены в Сербию в начале 2020 года. Об этом сообщил министр обороны республики Александар Вулин.
По его словам, соглашение о военно-техническом сотрудничестве двух стран успешно осуществляется. Так, например, ранее была осуществлена беспрепятственная поставка десяти бронетранспортеров БРДМ-2, а уже в первой половине первого квартала следующего года в Сербию доставят еще технику. Речь идет о четырех вертолетах Ми-35 и трех Ми-17.
"У нас никогда не было такого объема сотрудничества. Со времен Второй мировой войны у нас не было такого числа совместных действий, учений. Мы продолжим взаимодействовать в сфере учений, обмена военным опытом, военного образования". - сказал Вулин в эфире в эфире телеканала РТС.
Сайт kp.ru писал, что ранее министр обороны Сербии встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. Они обсудили запланированные на этот год совместные военные учения и другие вопрос ВТС.
ИСТОЧНИК KP.RU