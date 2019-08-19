ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-19T12:56:57+03:00

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Почти половина россиян (48%) никогда не играли в видеоигры. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также стало известно, что треть опрошенных (33%) перестали тратить время на игры в виртуальном пространстве. Около половины российских пользователей играют на мобильном телефоне (48%) и больше трети используют для этого персональный компьютер (41%). Видеоигры пользуются популярностью лишь у 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и у 25% от 25 до 34 лет. Примерно треть жителей страны в возрасте от 45 до 59 лет (28%) и старше 60 лет (35%) ежедневно проводят свой досуг за играми. Среди любимых игр у респондентов оказались «World of Tanks» (11%), «Пасьянс» (7%) и «Сокровища пиратов» (4%).

В феврале текущего года сайт kp.ru писал об исследованиях британских психологов из Оксфорда и Кардиффа. Ученые месяц проверяли поведение тысячи игроманов. В ходе эксперимента стало известно о том, что виртуальные игры связанные с жестокостью никак не влияют на агрессию геймеров.

ИСТОЧНИК KP.RU