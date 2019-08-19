На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-19T13:30:02+03:00

При взрывах на востоке Афганистана пострадали несколько десятков человек Фото: REUTERS

В результате терактов пострадали не менее 30 человек

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Серия взрывов прогремела в городе Джалалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана в понедельник, 19 августа. Точных данных по погибшим и пострадавшим пока нет, но, согласно информации местных властей, травмы получили не менее 30 человек.

Всего было шесть взрывов. Самодельные взрывные устройства сдетонировали в местах массового скопления людей. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты, передает телеканал TOLO News.

К слову, именно сегодня в Афганистане отмечается День независимости. По всей стране празднуют вступление в силу договора о завершении третьей англо-афганской войны 1919 года.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее в Афганистане произошел один из самых крупных и жестоких терактов за последнее время. Террорист-смертник устроил взрыв в одной из банкетных залов Кабула, где в этот момент справляли свадьбу. Жертвами теракта стали более 60 человек, еще около 100 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU