2019-08-19T14:13:01+03:00
Общество

Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров

Она также позволит повысить уровень безопасности граждан
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу.Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу.
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

К коллегам на Крайний Север глава МВД России приехал не с пустыми руками: передал личному составу окружного управления новую маневренную технику – 2 аэролодки, катер и квадроцикл.

- Техника для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Это решит вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий, – сказал Владимир Колокольцев.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что укрепление материально-технической базы положительно отразится на эффективности работы полицейских, их мобильности, а также позволит более оперативно реагировать на противоправные действия и, как следствие, повысить уровень безопасности граждан.

Действительно, работа в условиях Крайнего Севера сложнее, чем в центральной части материка. Это связано не только с суровым климатом, но и значительной территорией обслуживания, удаленностью подразделений полиции, большим числом труднодоступных населенных пунктов. Особенно в периоды межсезонья и таяния автозимников. Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией музея УМВД России по Чукотскому краю, а также возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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