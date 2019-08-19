2019-08-19T14:32:28+03:00
Общество

Жених потерял память на свадьбе и вспомнил невесту, когда та запела песню, под которую они танцевали

Мужчина впал в кому из-за падения с большой высоты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мужчина упал с лестницы на собственной свадьбеМужчина упал с лестницы на собственной свадьбеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обычная свадьба в шотландской области Западный Лотиан обернулась для молодоженов настоящей трагедией. Жених, 49-летний Крис Мэллон, упал с лестницы высотой 3,7 метра. Он нес подарки в номер для новобрачных, однако случайно поскользнулся на ступеньках и упал вниз. Мэллон получил травмы черепа, костей спины, плеча и руки, а также сильно повредил сердце и легкие, передает издание Daily Mirror.

Его сразу же доставили в больницу, где он пробыл в коме 10 дней. Когда Мэллон наконец-таки очнулся, он не узнал свою новоиспеченную жену, да и вовсе забыл о свадьбе. Тогда находчивая Аврил спела для мужа песню, под которую они танцевали на свадьбе. И это, как ни странно, помогло. Мэллон начал подпевать.

Мужчина быстро пошел на поправку. Уже через месяц он начал ходить, и врачи отпустили его домой. Однако восстановиться до конца Мэллону так и не удалось. Из-за полученных травм он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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