2019-08-19T14:26:00+03:00
Политика

Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре

Депутаты допускают возможность ужесточения регулирования деятельности каналов доставки информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов осеньюДума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов осеньюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.

Дело в том, что ранее внимание законодателей привлекла тема распространения фейковых новостей. В Сети появилась информация о том, что Дума планирует запретить эксплуатацию "старых" автомобилей. СМИ продолжали писать об этом даже после того, как депутаты все опровергли. В связи с этим было решено обсудить возможность ужесточения правил регулирования работы новостных агрегаторов.

"[Вернемся] к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже ориентировочно в октябре", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

К слову, ранее ситуацию прокомментировали в "Яндексе". В компании указали на то, что агрегатор не может вмешиваться в содержание новостей интернет-изданий, и если от него потребуют проверки данных, то сама суть "канала доставки" информации исчезнет, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет
Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 начали выплачивать компенсации
Армения стала лидером для отдыхающих россиян
Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака
Жених потерял память на свадьбе и вспомнил невесту, когда та запела песню, под которую они танцевали
Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров
Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых
На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов
Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска