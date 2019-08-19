Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-19T14:26:00+03:00

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Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.

Дело в том, что ранее внимание законодателей привлекла тема распространения фейковых новостей. В Сети появилась информация о том, что Дума планирует запретить эксплуатацию "старых" автомобилей. СМИ продолжали писать об этом даже после того, как депутаты все опровергли. В связи с этим было решено обсудить возможность ужесточения правил регулирования работы новостных агрегаторов.

"[Вернемся] к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже ориентировочно в октябре", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

К слову, ранее ситуацию прокомментировали в "Яндексе". В компании указали на то, что агрегатор не может вмешиваться в содержание новостей интернет-изданий, и если от него потребуют проверки данных, то сама суть "канала доставки" информации исчезнет, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU