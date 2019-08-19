2019-08-19T14:36:42+03:00
Туризм

Армения стала лидером для отдыхающих россиян

Также среди популярных стран для летнего отдыха оказались Италия и Турция
Дин БИЦОЕВ
Поделиться:
Ереван. Девушка на смотровой площадке Большого Каскада.Ереван. Девушка на смотровой площадке Большого Каскада.Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ
Изменить размер текста:

Уже второй год подряд Армения занимает первое место при выборе летнего курорта россиянами. Об этом говорят данные исследования сервиса OneTwoTrip. Среди всех купленных авиабилетов в среднем 8,5% приходится на родину Фрунзика Мкртчяна.

Также в топ-3 вошли Италия и Турция, в прошлом году эти страны заняли пятую и десятую строчку в рейтинге соответственно. В десятку попали Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Год назад Грузия являлась одним из лидеров по посещению среди граждан РФ. Однако, на фоне массовых протестов в Грузии, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с ней.

Напомним, что в июне текущего года сайт kp.ru писал о самых дешевых курортах для отдыха летом.

Турция заняла первое место в рейтинге. Среди большинства россиян огромной популярностью пользуется система "all inclusive", которую в турецких городах Сиде и Аланья требуют запретить местные торговцы. К радости многих туристов, эта инициатива не состоялась.

КСТАТИ

В России отели по системе "все включено" открыты в основном на черноморском побережье. Узнайте цены на разных курортах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет
Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 начали выплачивать компенсации
Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака
Жених потерял память на свадьбе и вспомнил невесту, когда та запела песню, под которую они танцевали
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров
Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых
На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов
Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска