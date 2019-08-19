Армения стала лидером для отдыхающих россиян

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-19T14:36:42+03:00

Также среди популярных стран для летнего отдыха оказались Италия и Турция

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Уже второй год подряд Армения занимает первое место при выборе летнего курорта россиянами. Об этом говорят данные исследования сервиса OneTwoTrip. Среди всех купленных авиабилетов в среднем 8,5% приходится на родину Фрунзика Мкртчяна.

Также в топ-3 вошли Италия и Турция, в прошлом году эти страны заняли пятую и десятую строчку в рейтинге соответственно. В десятку попали Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Год назад Грузия являлась одним из лидеров по посещению среди граждан РФ. Однако, на фоне массовых протестов в Грузии, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с ней.

Напомним, что в июне текущего года сайт kp.ru писал о самых дешевых курортах для отдыха летом.

Турция заняла первое место в рейтинге. Среди большинства россиян огромной популярностью пользуется система "all inclusive", которую в турецких городах Сиде и Аланья требуют запретить местные торговцы. К радости многих туристов, эта инициатива не состоялась.

КСТАТИ

В России отели по системе "все включено" открыты в основном на черноморском побережье. Узнайте цены на разных курортах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU