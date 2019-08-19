Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-19T14:35:36+03:00

У младшеклассников учебники и тетради должны весить не более 1,5 кг, а у старшеклассников — не более 4 кг

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Оптимальный вес рюкзака для учеников первого и второго класса с учебниками, тетрадями и прочими учебными принадлежностями не должен превышать 2,2 килограмма. Об этом родителям школьников напомнили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что ежедневный комплект учебных материалов не должен превышать 1,5 килограмма, а сам ранец не должен весить более 700 грамм.

По мере взросления школьники могут брать с собой больше учебников. Так, общий вес школьных принадлежностей для учеников 3 и 4 класса должен составлять не больше двух килограмм. Пятиклассникам и шестиклассникам разрешено носить вес до 2,5 килограмма. Ученикам 7 и 8 классов - 3,5 килограмма, а норма для старшеклассников составляет 4 килограмма, передает ФАН.

Помимо этого специалисты дали рекомендации и по форме ранца. Спинка рюкзака должна хорошо держать форму и плотно прилегать к спине для лучшего распределения веса. Лямки сумки должны быть не уже 4-4,5 сантиметров, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU