2019-08-19T14:41:38+03:00
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 начали выплачивать компенсации

Сбор заявлений на получение 100 тысяч рублей продолжается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет аварийно приземлился в кукурузном поле в ПодмосковьеСамолет аварийно приземлился в кукурузном поле в ПодмосковьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплачивать компенсации пассажирам самолета Airbus 321, аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье.

Напомним, что утром 15 августа лайнер рейса Москва-Симферополь вылетел из аэропорта "Жуковский", но уже через несколько минут был вынужден совершить жесткую посадку. В двигатели самолета попала стая чаек, и они отказали. В момент инцидента на борту находились 233 человека - все они живы. Пострадали лишь 76 пассажиров, из них в больнице осталась только одна женщина.

Сайт kp.ru писал, что авиаперевозчик сразу выделил резервный борт и пообещал компенсировать моральный ущерб всем пассажирам. Для получения 100 тысяч рублей достаточно заполнить заявление и отправить все документы в офис компании. Деньги поступят на счет в течение нескольких недель.

"Начались (выплаты - ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы "Уральских авиалиний".

Все пассажиры самолёта Airbus А-321 получат компенсацию – заместитель гендиректора аэропорта Жуковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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