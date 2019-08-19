Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 начали выплачивать компенсации
Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплачивать компенсации пассажирам самолета Airbus 321, аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье.
Напомним, что утром 15 августа лайнер рейса Москва-Симферополь вылетел из аэропорта "Жуковский", но уже через несколько минут был вынужден совершить жесткую посадку. В двигатели самолета попала стая чаек, и они отказали. В момент инцидента на борту находились 233 человека - все они живы. Пострадали лишь 76 пассажиров, из них в больнице осталась только одна женщина.
Сайт kp.ru писал, что авиаперевозчик сразу выделил резервный борт и пообещал компенсировать моральный ущерб всем пассажирам. Для получения 100 тысяч рублей достаточно заполнить заявление и отправить все документы в офис компании. Деньги поступят на счет в течение нескольких недель.
"Начались (выплаты - ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы "Уральских авиалиний".
Все пассажиры самолёта Airbus А-321 получат компенсацию – заместитель гендиректора аэропорта Жуковский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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