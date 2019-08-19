YouTube удалил спорный ролик после третьего предупреждения Роскомнадзора

СЕГОДНЯ 19:32 2019-08-19T19:32:19+03:00

Google игнорировала требования ведомства на протяжении нескольких недель о видео с оскорблением госсимволов РФ

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После третьего предупреждения Google все-же ограничил доступ к ролику с оскорблением госсимволов РФ на YouTube.

Ранее Роскомнадзор дважды обращался к видеохостингу с требованием от Генеральной прокуратуры РФ заблокировать видеозапись сожжения российского флага и надругательства над гербом. До последнего уведомления компания никак не комментировала обращения и на предупреждения не реагировала, сообщил сайт ведомства.

Материал не устроил Генпрокуратуру нарушением закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающим распространять любой контент, который по мнению специалистов «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции или органам власти»

Ранее сайт kp.ru писал о недовольстве Роскомнадзора фильтрацией запрещенного контента в Google и последовавших за этим недовольством крупных штрафах.

ИСТОЧНИК KP.RU