Песков объяснил, зачем швейцарская авиация сопровождала российский самолет

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-19T15:02:55+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сопровождение российского передового самолета истребителями швейцарских ВВС в небе над Женевой проявлением "гостеприимства". Во всяком случае именно так в конфедерации ранее объясняли аналогичные случаи.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал Песков, который также находился на борту сопровождаемого авиацией самолета.

Дело в том, что в понедельник, 19 августа, во Франции состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы республики Эммануэля Макрона. Политики планируют обсудить множество двухсторонних вопросов и международную повестку дня, включая ситуации в Сирии, Иране и на Украине.

Сайт kp.ru писал, что на правительственном самолете находились как раз члены делегации, которые будут присутствовать на переговорах двух лидеров, а также представители кремлевского пула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726829" frameborder="0"></iframe> Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU