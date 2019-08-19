Песков объяснил, зачем швейцарская авиация сопровождала российский самолет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сопровождение российского передового самолета истребителями швейцарских ВВС в небе над Женевой проявлением "гостеприимства". Во всяком случае именно так в конфедерации ранее объясняли аналогичные случаи.
"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал Песков, который также находился на борту сопровождаемого авиацией самолета.
Дело в том, что в понедельник, 19 августа, во Франции состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы республики Эммануэля Макрона. Политики планируют обсудить множество двухсторонних вопросов и международную повестку дня, включая ситуации в Сирии, Иране и на Украине.
Сайт kp.ru писал, что на правительственном самолете находились как раз члены делегации, которые будут присутствовать на переговорах двух лидеров, а также представители кремлевского пула.
Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU