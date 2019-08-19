2019-08-19T15:02:55+03:00
Политика

Песков объяснил, зачем швейцарская авиация сопровождала российский самолет

Представитель Кремля заявил, что таким образом в Европе проявляют "гостеприимство"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Истребители несколько минут сопровождали лайнерИстребители несколько минут сопровождали лайнерФото: скриншот с видео
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сопровождение российского передового самолета истребителями швейцарских ВВС в небе над Женевой проявлением "гостеприимства". Во всяком случае именно так в конфедерации ранее объясняли аналогичные случаи.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал Песков, который также находился на борту сопровождаемого авиацией самолета.

Дело в том, что в понедельник, 19 августа, во Франции состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы республики Эммануэля Макрона. Политики планируют обсудить множество двухсторонних вопросов и международную повестку дня, включая ситуации в Сирии, Иране и на Украине.

Сайт kp.ru писал, что на правительственном самолете находились как раз члены делегации, которые будут присутствовать на переговорах двух лидеров, а также представители кремлевского пула.

Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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