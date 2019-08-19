2019-08-19T15:22:49+03:00
Общество

Карелия отпразднует день Республики в Медвежьегорске

24 августа в Медвежьегорске жители Карелии отпразднуют День республики: 12 тематических площадках и под занавес - выступление Hi-Fi и Влада Топалова
Михаил КОСОВ
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99-летие образования Республики отпразднуют в Медвежьегорске: стартуют празднества с утра - возложение венков и цветов на мемориале Славы, выставка-презентация муниципальных районов Карелии в Доме детского творчества, на городском стадионе - футбол, теннис и волейбол, а также выступления по художественной гимнастике, дзюдо, карате и боксу. На стадионе школы №3 выступят сотрудники МЧС и спортсмены из Федерации кроссфита Карелии.

А театрализованное шоу напомнит о том, что популярнейший советский фильм «Любовь и голуби» снимался именно в Медвежьегорске.

У Детской школы искусств - творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры.

Гостей города ждёт выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке. А основные события развернутся на площади Кирова - концерт и световое шоу.

По традиции центром празднования каждый год становится один из городов республики и его к празднествам хорошо готовят. Району, который выигрывает право принимать День республики, на подготовку из республиканского бюджета выделяется 50 миллионов рублей.

В Медвежьегорске отреставрирована визитная карточка города – фасад исторического здания бывшей гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад у городского Дома культуры, также отремонтирована центральная площадь, Школа искусств и школа № 3, Поцелуев мост и многие другие объекты.

Благодаря РЖД реконструировано здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены скамейки и новый фонтан с подсветкой.

Организация праздничных мероприятий ведётся в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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