Карелия отпразднует день Республики в Медвежьегорске
99-летие образования Республики отпразднуют в Медвежьегорске: стартуют празднества с утра - возложение венков и цветов на мемориале Славы, выставка-презентация муниципальных районов Карелии в Доме детского творчества, на городском стадионе - футбол, теннис и волейбол, а также выступления по художественной гимнастике, дзюдо, карате и боксу. На стадионе школы №3 выступят сотрудники МЧС и спортсмены из Федерации кроссфита Карелии.
А театрализованное шоу напомнит о том, что популярнейший советский фильм «Любовь и голуби» снимался именно в Медвежьегорске.
У Детской школы искусств - творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры.
Гостей города ждёт выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке. А основные события развернутся на площади Кирова - концерт и световое шоу.
По традиции центром празднования каждый год становится один из городов республики и его к празднествам хорошо готовят. Району, который выигрывает право принимать День республики, на подготовку из республиканского бюджета выделяется 50 миллионов рублей.
В Медвежьегорске отреставрирована визитная карточка города – фасад исторического здания бывшей гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад у городского Дома культуры, также отремонтирована центральная площадь, Школа искусств и школа № 3, Поцелуев мост и многие другие объекты.
Благодаря РЖД реконструировано здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены скамейки и новый фонтан с подсветкой.
Организация праздничных мероприятий ведётся в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU