СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-19T15:26:35+03:00

В России предлагают сделать похороны для льготных категорий граждан бесплатными

Расходы могут возложить на Минстрой

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В России предложили бесплатно хоронить льготников - безработные, пенсионеры, инвалиды и т.д. Инициатива принадлежит комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной сфере.

В документе прописано, что необходимо «увеличить стоимость гарантированного перечня» так, чтобы все «издержки на организацию похорон умершего» были полностью покрыты.

В настоящее время размер пособия составляет не более 5 900 рублей, это только малая часть всех трат.

- Не учитывается санитарная обработка тела – это порядка 15-20 тысяч рублей за процедуру. У многих граждан нет возможности тратить деньги на похороны, они берут кредиты, - комментирует ФАН представитель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

Сумма компенсации покрывает «почти картонный гроб с двумя перекладинами». Получается, что многих похоронят «практически в бумаге».

Поправки могут внести в законопроект Минстроя «О похоронном деле», который уже в течение нескольких лет редактируется ведомством, но общество продолжает не поддерживать его.

ИСТОЧНИК KP.RU