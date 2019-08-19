2019-08-19T15:41:35+03:00
В мире

США продлили лицензию на бизнес с Huawei еще на 90 дней

Ранее Трамп заявил, что не хочет иметь никаких отношений с китайской компанией, "поскольку она представляет угрозу национальной безопасности Штатов"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Ряд американских компаний получат продление лицензий на ведение дел с Huawei Technologies Ltd общим сроком на 90 дней.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что не хочет никакого бизнеса с китайской компанией, " "поскольку она представляет угрозу национальной безопасности Штатов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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