Почти 100 человек попали в больницу после употребления электронных сигарет

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-19T16:10:00+03:00

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В 14 американских штатах произошли случаи госпитализации любителей вейпов. В больницу попали 94 человека. Некоторым из них потребовалась интенсивная терапия в виде искусственной вентиляции легких. Симптомы у всех схожи – трудности с дыханием, боли в груди, учащенное сердцебиение, кашель, рвота, лихорадка. Ученые склоняются к тому, что причиной стало новое пока не известное науке заболевание легких.

- Все пациенты незадолго до госпитализации курили электронные сигареты, - уточняют в The Washington Post.

Таким образом медики вновь поставили под вопрос безопасность употребления вейпов.

В больницы направили информацию о симптомах нового заболевания. Это поможет быстро поставить точный диагноз в случае, если число жертв курения увеличится.

Всемирная организация здравоохранения доказала, что электронные сигареты не помогают бросить курить, если человек решил отказаться от табака. К тому же они содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU